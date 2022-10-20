Москва, , 09:31 — REGNUM Действие норм нового бюджетного правила Госдума будет регулярно продлеваться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

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«И опять мы должны принимать закон, который будет действовать годик, а потом мы его будем продлевать. Коллеги, я понимаю, что нам всем хочется обратно в ковидный 2021 год, который кажется комфортным и благословенным, это я понимаю. Я понимаю, что хочется верить, что санкции отменятся. Но это не санкции, это новые правила, они долгосрочны, и мы должны законы принимать, исходя из реальности, а не наших с вами, так сказать, мечтаний и желаний», — сказал Делягин.

В целом, по его убеждению, «это запрет использования денег России на развитие России».

Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023−2024 годы для более высоких расходов бюджета.

Документом предлагается зафиксировать в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023—2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.

Предельный объем расходов федерального бюджета в рамках этого правила предлагается определять как сумму ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы будут выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит соответственно 2% и 1,4% ВВП. Поэтому законопроект устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах в 2,9 триллиона и 1,6 трлн рублей соответственно.

Кроме того, предусматривается направление органами управления государственного внебюджетного фонда России в ФНБ доходов от поступления страховых взносов, уплаченных в 2023 году в связи с продлением в 2022 году сроков их уплаты. А правительству для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета и сохранения средств ФНБ предоставляется право привлечь внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 трлн рублей сверх установленных лимитов вместо использования средств ФНБ.

Правительство также сможет принимать решения о предоставлении в 2023 году госгарантий РФ, не предусмотренных программами таких гарантий, причем в порядке и на условиях, которые само и установит. Помимо этого, законопроект допускает предоставление госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств на ее реализацию или за счет уменьшения остатков средств бюджета РФ.

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