Николаев, Украина, 20 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В городе Николаев прогремели несколько взрывов, сообщили 20 октября киевские СМИ.

Тревога

По информации журналистов, прозвучало не менее пяти взрывов. Подробностей ударов не приводится.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео работающей сирены воздушной тревоги. На дальнем плане виднеются столбы чёрного дыма, устремившиеся в небо. Большая часть изображения скрыта.

«Только что опять два прилёта», — прокомментировал автор записи.