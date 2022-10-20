В Николаеве прогремела серия взрывов
Николаев, Украина, 20 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В городе Николаев прогремели несколько взрывов, сообщили 20 октября киевские СМИ.
Тревога
По информации журналистов, прозвучало не менее пяти взрывов. Подробностей ударов не приводится.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео работающей сирены воздушной тревоги. На дальнем плане виднеются столбы чёрного дыма, устремившиеся в небо. Большая часть изображения скрыта.
«Только что опять два прилёта», — прокомментировал автор записи.