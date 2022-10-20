Москва, , 09:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Соответствующий документ опубликован 20 октября на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — говорится в указе.

Отмечается, что функции Ростуризма передаются Министерству экономического развития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Ростуризм, находящийся в ведении Минэкономразвития России, согласно указу президента России Владимира путина был передан под прямое руководство правительства РФ «в целях повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. Ростуризм с 14 сентября 2018 года находился в ведении Министерства экономического развития РФ.