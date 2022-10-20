Москва, 20 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Соответствующий документ опубликован 20 октября на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — говорится в указе.

Отмечается, что функции Ростуризма передаются Министерству экономического развития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Ростуризм, находящийся в ведении Минэкономразвития России, согласно указу президента России Владимира Путина был передан под прямое руководство правительства РФ «в целях повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. Ростуризм с 14 сентября 2018 года находился в ведении Министерства экономического развития РФ.