Нью-Йорк, США, , 09:39 — REGNUM Запад развернул очередную кампанию по дезинформации в отношении России, обвинив Москву в экспорте иранских беспилотников. Цель кампании — давление на Россию и Иран, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский журналистам.

Беспилотник Israel Defense Forces

Он отметил, что очередной раунд кампании дезинформации запустили западные делегации, поднявшие в Совбезе ООН вопрос о якобы применении Россией иранских беспилотников в боевых действиях на территории б. УССР.

«Цель западных коллег ясна, они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран», — сказал Полянский.

Он добавил, что западные страны такими действиями пытаются отвлечь внимание от своей вовлечённости в конфликт. Что касается беспилотников, то Совбез ООН не получил никаких доказательств их поставок. Обвинения в адрес Ирана о нарушении резолюции СБ ООН 2231 безосновательны.

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