Вашингтон, , 09:30 — REGNUM 19 октября в Вашингтоне состоялось 47-е заседание южнокорейско-американского военного комитета, в котором приняли участие председатели Объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил двух стран Ким Сын Гём и Марк Милли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

В заседании также принимали участие глава отдела стратегического планирования Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Ён Су и глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Аквилино.

Стороны подтвердили прочность двустороннего союза, обсудили вопросы, касающиеся передачи Сеулу контроля над своими войсками в военное время, и ситуацию на Корейском полуострове.

Представители двух стран обменялись мнениями о действиях Пхеньяна, дестабилизирующих ситуацию в регионе.

Марк Милли в очередной раз подтвердил приверженность США обещаниям об обеспечении безопасности Южной Коери.

Председатели Объединённых комитетов начальников штабов согласились с важностью сотрудничества в области обороны и безопасности, усилий по денуклеаризации Корейского полуострова.

Заседания военного комитета проводятся ежегодно, начиная с 1978 года.