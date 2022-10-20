Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Не приходится сомневаться в необходимости и достаточности введения военного положения на территории новых субъектов РФ, поскольку там ведётся специальная военная операция. Об этом ИА REGNUM заявила заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Там, где идут открытые военные действия, существует высокий уровень угрозы этих военных действий, там и вводится военное положение. Поскольку это решение взвешенное, чёткое и выверенное, то сомневаться в том, что этого достаточно, я думаю, совершенно не следует», — пояснила Ветренко.

Президент РФ Владимир Путин ввёл военное положение в новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В прилегающих к этим регионам субъектах введён средний уровень реагирования или режим повышенной готовности. В тех регионах, которые отдалены от спецоперации, будет действовать режим базовой готовности. В Петербурге и Ленобласти можно ожидать усиления охраны на важных объектах инфраструктуры и транспорта.

«Все режимные объекты, стратегические объекты, производства, места социального скопления будут усиленно охраняться как изнутри, так и снаружи, чтобы не возникало никаких террористических актов внутри и чтобы была возможность предотвратить какие-то угрозы снаружи», — заключила эксперт.

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