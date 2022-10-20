Симферополь, 20 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты в международный аэропорт «Симферополь» продлён до 28 октября. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 28 октября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как напоминает ИА REGNUM, режим временного ограничения для 11 аэропортов юга и центра России, в числе которых и аэропорт Симферополя, действует с 24 февраля.