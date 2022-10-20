Красноярск, , 09:26 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух катеров на Енисее. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Енисей. Красноярск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным следствия, 19 октября маломерное судно «Салют Навигатор 525», двигавшийся по реке со стороны села Туруханск в направлении деревни Бакланиха, столкнулось с маломерным судном «Прогресс 4», двигавшегося в противоположную сторону. В результате погиб пассажир «Прогресса».

Дело возбуждено по статье «нарушение правил движения внутреннего водного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть человека».

«Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в реке Норильская на севере Красноярского края погибли два человека из-за опрокидывания маломерного судна «Амур». В этот момент наблюдались неблагоприятные метеоусловия.

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