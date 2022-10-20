Красноярск, 20 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух катеров на Енисее. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей. Красноярск

По данным следствия, 19 октября маломерное судно «Салют Навигатор 525», двигавшийся по реке со стороны села Туруханск в направлении деревни Бакланиха, столкнулось с маломерным судном «Прогресс 4», двигавшегося в противоположную сторону. В результате погиб пассажир «Прогресса».

Дело возбуждено по статье «нарушение правил движения внутреннего водного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть человека».

«Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в реке Норильская на севере Красноярского края погибли два человека из-за опрокидывания маломерного судна «Амур». В этот момент наблюдались неблагоприятные метеоусловия.

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