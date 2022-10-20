Красноярск, 20 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Обвинения, предъявленные сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу, прокомментировал председатель Законодательного собрания региона Алексей Додатко.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

По словам Додатко, происходящее — следствие «антироссийской политики коллективного Запада».

«США в очередной раз показали своё истинное лицо, устроив охоту на наших предпринимателей и их торговых партнёров. Запад считает преступниками тех, кто ищет новые пути для реализации интересов нашей страны в условиях жесточайших санкций. По сути, речь идёт о разворачивании ещё одного механизма давления на Россию и банальной мести», — цитирует спикера Заксобрания телеграм-канал «Парламент на Енисее».

Спикер считает, что Запад будет применять такую тактику к каждому, «кто не захочет слепо идти за его установками».

«В человеческом плане это жестокое испытание для семьи, желаю Александру Викторовичу сил в этой ситуации», — подытожил Додатко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно о том, что что власти США предъявили пятерым гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

«Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал красноярский губернатор Александр Усс 20 октября в своём телеграм-канале.

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Усс-младший был арестован в Италии и сейчас ожидает экстрадиции в США. По данным минюста США, граждане РФ, включая Артёма Усса, участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме этого, по мнению американской стороны, фигуранты имели отношение к закупкам в западных странах военных технологий и электроники двойного назначения, подпадающих под санкционные ограничения.