Барнаул, 20 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Совет Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) планируют создать в краевом парламенте. Как сообщает 20 октября телеграм-канал АКЗС, его создадут согласно проекту изменений в закон «Об Алтайском краевом Законодательном Собрании», проекту постановления «О Совете Алтайского краевого Законодательного Собрания» и предлагаемым изменениям в регламент АКЗС, которые включены в повестку 13 сессии заксобарания.

АКЗС Кодекс Алтайского края

Предполагается, что это будет постоянно действующий совещательный орган, который заменит существующий в данный момент Совет фракций Алтайского краевого законодательного Собрания. Аналогичный по структуре совещательный орган действует в Государственной Думе.

Основная задача нового Совета — предварительная подготовка и рассмотрение организационных вопросов деятельности Законодательного Собрания.

Одно из важных отличий нового внутрипарламентского органа заключается в том, что в него, помимо председателя, его заместителей и руководителей фракций войдут председатели постоянных комитетов АКЗС. По мнению разработчиков, это позволит повысить эффективность организации деятельности законодательного органа региона.

Помимо полномочий Совета фракций, полномочия Совета АКЗС будут дополнены рядом полномочий председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания и его заместителей. Решения будут приниматься большинством голосов присутствующих членов Совета. В отдельных случаях решения Совета можно будет принять путем проведения личного опроса членов Совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года в Алтайском краевом законодательном собрании обозначили задачи, которые решают органы власти края и общества в связи с проведением частичной мобилизации военнообязанных для защиты населения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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