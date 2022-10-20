Москва, 20 октября 2022, 09:25 — REGNUM Указ об упразднении Ростуризма подписал президент России Владимир Путин. Документ 20 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — говорится в документе.
Также указывается, что функции упраздняемого Ростуризма будут переданы Министерству экономического развития России.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых полномочиях правительства РФ в сфере туризма из зарубежных стран.