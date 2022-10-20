Екатеринбург, 20 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Свердловской области создаётся оперативный штаб для обеспечения работы в условиях режима базовой готовности. Об этом сообщил на заседании облправительства первый замгубернатора региона Алексей Шмыков:

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Возглавлять его будет губернатор Свердловской области», — сказал чиновник. И добавил, что решения штаба являются обязательными для исполнения всеми органами власти, организациями, а также гражданами.

Также Шмыков приступил к подготовке предложений по составу оперштаба и порядку его работы. Как сообщало ИА REGNUM, указом президента России Владимира Путина Свердловская область отнесена к регионам, в которых должен быть режим базовой готовности.