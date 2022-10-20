Порт-оф-Спейн, , 09:24 — REGNUM Островное государство Тринидад и Тобаго, которое является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в Латинской Америке и одним из трех крупнейших в мире экспортеров аммиака, готово увеличить отгрузки этой продукции, заявил министр энергетики страны Стюарт Янг 19 октября в ходе онлайн-конференции,.

СПГ-танкер (сс) Ken Hodge

Республика имеет 3 линии по сжижению голубого топлива и 11 заводов по производству аммиака общей мощностью 5,2 млн тонн в год. Янг отметил, что Тринидад и Тобаго сможет покрыть потребности соседних стран в Карибском бассейне и Южной Америке после завершения реструктуризации своего проекта Atlantic LNG.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила о готовности Канады стать с 2025 года основным поставщиком СПГ для Японии и Южной Кореи.

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