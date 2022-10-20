Таганрог, Ростовская область, 20 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Ростовской области мужчина пострадал в результате взрыва самогонного аппарата. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 20 октября.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Инцидент случился в пятиэтажном доме на улице Бабушкина в Таганроге в 23:40 мск 19 октября. В экстренные службы поступила информация о разгерметизации дистиллятора без последующего горения. В результате происшествия в однокомнатной квартире на втором этаже было повреждено остекление квартиры и входная дверь.

С ожогами 80% тела хозяин квартиры доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи.