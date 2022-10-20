Уфа, 20 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Еще 130 сел и деревень Башкирии планируют обеспечить полноценной мобильной связью и интернетом в первом квартале 2023 года. Об этом 20 октября сообщил глава регионаРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Село

Глава региона отметил, что жители деревень и сел Башкирии могут сами выбрать, где в 2023 году появится мобильная связь 4G, которую будут проводить в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». По этой программе обеспечивают полноценной мобильной связью и интернетом деревни и села, в которых проживают от 100 до 500 человек.

«Очередность определяется голосованием на портале Госуслуг. Сейчас идет новый этап. Он продлится до 12 ноября и определит 117 населённых пунктов, где связь и интернет появятся до конца 2023 года», — сообщил Хабиров.

Он добавил, что по результатам голосования, которое проходило в 2021 году, в программу попали 130 населенных пунктов Башкирии.

«Планируем завершить подключение в них в первом квартале 2023 года», — сообщил он.

Хабиров напомнил, что в прошлом году по региональной программе «Доступный интернет» доступ к сети появился у 23,5 тысяч семей — жителей 267 населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек.

«Общий бюджет проекта — почти полмиллиарда рублей, половина из которых — софинансирование со стороны оператора связи. По этой программе мы строим распределенные оптические линии связи внутри населенного пункта, где есть точка доступа, интернет в дома заводится бесплатно», — пояснил глава региона.