Париж, 20 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Во Францию вернулись 40 детей и 15 женщин из Сирии, передает BFM TV.

Alexas_Fotos Сирия

Прибывшие на территорию Франции, женщины будут помещены под стражу и предстанут перед судом по борьбе с терроризмом. Дети будут переданы в детские учреждения и переданы в приемные семьи. Восемь из них сироты.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Францию ​​за ненадлежащее изучение запросов о репатриации семей джихадистов в Сирии.

Напомним, 5 июля Франция вернула 35 несовершеннолетних и 16 матерей из лагерей для военнопленных джихадистов в Сирии, что стало первой массовой репатриацией во Францию ​​детей и матерей. Всего в период с 15 марта 2019 года по 4 октября 2022 года Франция репатриировала 71 несовершеннолетнего из сирийских лагерей. В сирийских лагерях все еще находится около сотни женщин и почти 250 детей.