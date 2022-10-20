Москва, 20 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Законопроект о медико-психологической помощи ветеранам и инвалидам боевых действий разработали депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Действующий в настоящее время механизм проведения медико-психологической реабилитации военнослужащих предлагается распространить также на ветеранов и инвалидов боевых действий. Определение порядка финансирования расходов на эти цели, порядок оказания, а также установление перечня показаний к медико-психологической реабилитации предлагается возложить на правительство России.

Предполагается, что закон закрепит право ветеранов, членов семей погибших ветеранов и членов семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, на психологическую помощь, что позволит эффективно и своевременно оказывать им психологическую поддержку в случаях, когда они в ней нуждаются, а также предоставит право инвалидам боевых действий и ветеранам боевых действий на медико-психологическую реабилитацию.

Приказом Министерства обороны от 27 января 2017 года определено, что военнослужащие, выполняющие более 30 суток задачи по восстановлению конституционного порядка, принимавшие участие в боевых действиях, в проведении карантинных мероприятий, организации выполнения мероприятий чрезвычайного положения и прочее подлежат медико-психологической реабилитации.