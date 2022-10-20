Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM Правительство Свердловской области планирует выплатить жёнам мобилизованных по 20 тыс. рублей. Такая же сумма предусмотрена на каждого ребёнка, сообщил в социальных сетях мэр Берёзовского Евгений Писцов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его данным, региональное правительство 20 октября примет решения о мерах поддержки семьям мобилизованных. Среди них будут право на бесплатное питания в детских садах и школах для детей участников СВО, путёвки в ДЗОЛ Зарница и бесплатное посещение детских садов, секций, кружков, школ искусств, новогодних ёлок.

Отметим, в регионе по-прежнему не принято решение о размере выплат самим мобилизованным.