Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. На морских полигонах Балтийского флота начались заводские ходовые испытания новейшего большого гидрографического катера «Анатолий Князев» проекта 19 920 «Баклан», построенного для нужд ВМФ на Окской судоверфи. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Андреевский флаг на корабле Балтийского флота

В ходе испытаний заводская сдаточная команда и экипаж катера проверят манёвренные и скоростные качества судна, работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств.

пресс-служба ЗВО «После завершения заводских и государственных испытаний катер войдёт в состав Балтийского флота и начнёт выполнение задач в соответствии с предназначением в составе судов гидрографической службы Балтийского флота».

Суда этого класса обеспечивают лоцманскую проводку и лидирование подводных лодок. Ими также выполняются обслуживание и ремонт береговых и плавучих средств навигационного оборудования, гидрографические работы, доставка специального оборудования, грузов и личного состава на удалении до 1000 морских миль.

Катер получил имя в честь Анатолия Князева, который был организатором и участником арктических испытаний созданного в СССР первого высокоширотного навигационного комплекса. Испытания проводились во время похода советской атомной подводной лодки к Северному полюсу в 1963 году.

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