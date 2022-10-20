Берлин, 29 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Никогда не собирались отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО власти ФРГ. Об этом 29 июня заявили министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

Как отметила глава МИД ФРГ, на сегодняшний день наблюдается «горькая реальность», когда странам Североатлантического альянса (НАТО) якобы приходится пребывать в состоянии, когда им нужно «защищаться от России».

«Но мы всегда подчеркивали, в том числе и как правительство ФРГ, что мы не хотим отказываться от основополагающего акта Россия-НАТО», — сказал Бербок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Die Welt написала, что заверения канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что среди стран Группы семи (G7) царят единство и согласие, не столь однозначны, так как лидеры «Большей семёрки» не смогли достичь на саммите консенсуса по ряду вопросов.