Белгород, 20 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Школьные каникулы в Белгородской области будут продлены на неделю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Каникулы начались

Всего дети будут отдыхать 14 дней, вместо семи. Власти считают, что школьники смогут догнать учебную программу.

«Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки, — пояснил Гладков. — Надеюсь, что к следующему четвергу будем принимать дальнейшее решение».