Бухарест, 20 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Заработная плата сотрудников системы МВД Румынии в ближайшее время будет повышена в среднем на 20%. Об этом 20 октября со ссылкой на заявление румынского министра внутренних дел Лучиана Бодэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам Бодэ, нововведение уже одобрено правительством и парламентом страны.

При этом, согласно местному законодательству, специальной подписи президента Румынии Клауса Йоханниса под соответствующим документом не требуется, отметил он.

Напомним, ранее Румынию захлестнула волна массовых протестов правоохранителей. Полицейские и жандармы потребовали увеличения зарплаты и улучшения условий труда.