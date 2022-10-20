В Румынии объявили о повышении зарплаты полицейским
Бухарест, 20 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Заработная плата сотрудников системы МВД Румынии в ближайшее время будет повышена в среднем на 20%. Об этом 20 октября со ссылкой на заявление румынского министра внутренних дел Лучиана Бодэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
PavelD
Румыния
По словам Бодэ, нововведение уже одобрено правительством и парламентом страны.
При этом, согласно местному законодательству, специальной подписи президента Румынии Клауса Йоханниса под соответствующим документом не требуется, отметил он.
Напомним, ранее Румынию захлестнула волна массовых протестов правоохранителей. Полицейские и жандармы потребовали увеличения зарплаты и улучшения условий труда.