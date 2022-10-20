Москва, 20 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Решение создать координационный совет для обеспечения потребностей, связанных с военной операцией на территории б. УССР, к сожалению, стало новым подарком для всех, кто умничает по поводу и без, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. В своем телеграм-канале 20 октября он пояснил:

Krichevsky.ru Никита Кричевский

«Больше того, в экспертном сообществе людей, понимающих, с чем столкнулась страна, практически нет. Например, во вчерашней публикации в РБК «Как будет работать координационный совет для «экономики военной операции» «экономисты» на полном серьезе рассуждали, что координационный совет — аналог Госкомитета обороны времен Великой Отечественной.

Для сведения: ГКО, получивший всю полноту власти в СССР, руководил всеми военными и хозяйственными вопросами. Его указания были обязательны для всех органов власти и граждан. ГКО определял все планы экономического развития страны в военный период и ежедневно контролировал их исполнение. Любой документ ГКО имел силу закона. Тоталитаризм, да?

В ту войну, в течение нескольких первых месяцев, была уничтожена значительная часть промышленного потенциала, треть территории была оккупирована, проводилась всеобщая военная, а позже — трудовая мобилизация. Многие активы граждан, например, лошади, продуктовые запасы, сбережения, были реквизированы.

Рассчитывать на то, что «наука поможет» — занятие пустое. Ректор РАНХиГС Мау подтвердил это, предложив депутатам и чиновникам «подумать» о мобилизационной экономике, хотя обязанность «думать» и предлагать решения лежит как раз на таких, как Мау.

Мау, как и его соратник, председатель экспертного совета правительства Кузьминов — убежденные рыночные либералы-западники. Кроме пустой терминологической чехарды и интеллектуального бардака ждать от них нечего».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российское правительство должно подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

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