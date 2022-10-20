Великий Новгород, 20 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. После указа президента РФ Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав регионов, связанных с введением особых режимов в субъектах РФ, в Новгородской области усилят охрану общественного порядка. Об этом 20 октября заявил губернатор региона Андрей Никитин в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

В области уже приступили к реализации указа президента. Никитин отметил, что в регионе появится оперативный штаб под его руководством. Войдут туда представители власти и федеральных силовых структур.

«При этом подчеркну, что в настоящее время для жителей области не вводится никаких ограничительных мер. Речь идет только об усилении охраны общественного порядка и мер безопасности на важных объектах инфраструктуры», — сообщил Андрей Никитин.

Задача Новгородской области состоит в принятии мер, которые необходимы для повышения безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022 года в Петербурге и большинстве других регионов РФ, находящихся вдали от зоны проведения СВО, введен режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.