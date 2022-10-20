Цхинвал, 20 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В парламенте Южной Осетии был поднят вопрос о возвращении республике двух сёл, сообщает 20 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Юго-осетинский паламент намерен возобновить работу комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией. Председатель комиссии депутат Гарри Мулдаров утверждает, что в 2019 году тогдашний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов передал Грузии более 200 квадратных километров территории, включая села Цнелиси и Чорчана, и эти населенные пункты должны быть возвращены в состав Южной Осетии.

Цхинвал неоднократно предлагал Тбилиси создать совместную комиссию для обсуждения этого вопроса во время встреч, проходивших в селе Эргнети, но ответ грузинской стороны был однозначным — это требование абсурдно, границы Грузии уже признаны международным сообществом.

Напомним, что Государственная комиссию по делимитации и демаркации Государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией была учреждена в апреле 2021 года указом президента Бибилова вместо аналогичной комиссии правительства, функционировавшей с 2017 года.