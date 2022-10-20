Москва, , 09:25 — REGNUM Взаимодействие России с Секретариатом ООН и генсеком международной организации будет пересмотрено в случае их участия в «расследовании», связанном с обвинениями в поставках иранских беспилотников. Об этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам.

Дмитрий Полянский Un.org

Ранее постпред киевского режима при ООН Сергей Кислица обвинил Иран в передаче России беспилотников серий Mohajer и Shahed. Это, по его словам, нарушает резолюцию 2231 по иранской ядерной сделке.

По словам Полянского, ситуация с беспилотниками и резолюция 2231 никак не связаны. Секретариат ООН не имеет ни мандата, ни экспертизы для расследований.

«Мы надеемся, что секретариат и генсек не будут нарушать решения СБ и не будут выходить за рамки своего технического мандата и воздержатся от участия в каком-либо незаконном расследовании. Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество с ними, что вряд ли входит в чьи-либо интересы», — сказал Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг информацию о поставках иранского вооружения России для применения в боевых действиях на территории б. УССР.

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