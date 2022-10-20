Оренбург, 20 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области доследственная проверка по факту гибели сотрудников полиции завершилась возбуждением уголовного дела, сообщили в СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи усмотрели признаки преступления по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Напомним, днем 18 октября 2022 года на трассе М-5 «Урал» Оренбург-Орск Гайского городского округа в кювет опрокинулся автомобиль. В его салоне находились сотрудники полиции. В момент ДТП они были не при исполнении должностных обязанностей.

Погибли двое мужчин. Один получил травмы. Ему на месте оказали медицинскую помощь.