Москва, , 09:14 — REGNUM До 28 октября 2022 года продлён режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной части России. Об этом 20 октября сообщает Росавиация.

Самолёт

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что имеются ввиду аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Кроме того, указывается, что авиакомпаниям РФ в связи с этим рекомендуется вести организацию перевозок пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отметим, с 24 февраля 2022 года Росавиация закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства юга и центра России из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации на территории б. УССР.