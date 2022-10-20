Веллингтон, 20 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Фермеры покинули свои поля и вышли на улицы новозеландских городов 20 октября в рамках общенациональных протестов против введения налога на парниковые выбросы от сельскохозяйственных животных, передает агентство France-Presse.

(сс)Pixel-Sepp Коровы

Колонны тракторов и сельскохозяйственных машин нарушили движение в Веллингтоне, Окленде и других крупных городах, в то время как протестующие требовали от правительства отказаться от планов введения налога на газы, выделяемые животными.

Ранее в октябре премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о «первом в мире» налоге на выбросы метана и закиси азота, производимые 6 миллионами коров и 26 миллионами овец, как о шаге к решению проблемы изменения климата. Животные производят метан и закись азота при поедании травы и корма.

Тысячи фермеров собрались в четверг 20 октября, размахивая плакатами с надписями о том, что политика «воняет», и предупреждая, что налог приведет к удорожанию продуктов питания и поставит под угрозу их источники заработка.

«Большинство фермеров уже сыты по горло, — сказал один из участников акции протеста в Веллингтоне, назвавшийся Крисом. — Становится трудно продолжать работу в сельским хозяйстве, а правительство не оказывает нам реальной поддержки».

Представитель организации Groundswell NZ, инициировавшей протест, Брайан Маккензи назвал налог «карательной» мерой и сказал, что он «представляет собой угрозу для существования сельских общин».

Правительство рассчитывает, что налог позволит сократить выбросы от животноводства на 20%, однако Маккензи утверждает, что любые «сокращения будут компенсированы менее эффективными иностранными фермерами».

В некоторых регионах к акции протеста присоединились и горожане: в городе Данидин, расположенном на юге страны, жители вышли с плакатом «Налог на сельское хозяйство касается всех нас».