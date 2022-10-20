Магадан, , 09:11 — REGNUM В Магаданской области в соответствии с указом президента РФ создан оперативный штаб, возглавил который губернатор Сергей Носов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Работа оперштаба будет направлена на усиление мер по обеспечению безопасности жителей Колымы. Главное: обеспечить качественную координацию охраны общественного порядка, устойчивую работу транспорта, коммуникаций и связи, всех отраслей экономики и социальной сферы.

Хочу особо подчеркнуть, что в Магаданской области действует базовый режим готовности, поэтому никаких дополнительных ограничений для населения не будет», — сказал Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканский оперативный штаб создан в Башкирии.