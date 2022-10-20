Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Игроки СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА шайбы забросили защитник Александр Никишин и нападающие Дмитрий Яшкин и Михаил Воробьёв. У «Автомобилиста» отличился форвард Патрис Кормье.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 37 очков. «Автомобилист» идёт на втором месте в Восточной конференции с 29 очками.

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