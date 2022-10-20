Вашингтон, 20 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах расследуют дело о попытке экспорта технологий двойного назначения в Россию. Как заявили в минюсте США, обвинение в суде Коннектикута выдвинуто трём гражданам Латвии и одному гражданину территории б. УССР, проживающему в Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По сведениям Минюста, Эрикс Мамоновс, Вадимс Ананикс и Жанис Узбалис, а также Станислав Романюк якобы являлись участниками преступного сговора с целью вывоза из США координатно-шлифовального станка.

«Обвинение утверждает, что ответчики попытались вывезти высокоточное и подпадающее под экспортный контроль изделие в Россию, где оно может использоваться в российских оборонных программах», — пояснила в заявлении прокурор Ванесса Эйвери.

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В минюсте США заявили, что к делу также имеют отношение некая российская организация и несколько физических лиц из России, имена которых не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме заявили, что США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в том числе полупроводникам. Соответствующие меры против компаний по всему миру, уличенных в помощи Москве, предпримет американский минторг.

Ранее Соединённые Штаты отменили исключение, позволяющее американским компаниям экспортировать в Россию широкий спектр товаров без получения лицензии министерства торговли США. Ограничения коснулись экспорта подшипников, полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и ряда других товаров, которые в США считают произведёнными с использованием «чувствительных технологий».