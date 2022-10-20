СМИ: финская фармкомпания Orion Pharma может закрыться в России
Москва, 20 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Фармацевтическая компания Orion Pharma может перестать работать в России, сообщает 20 октября газета «Ведомости».
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Лекарство
В этом случае Orion Pharma может стать первой зарубежной фармкомпанией, ушедшей с российского рынка, отмечают авторы материала. Наиболее известным у финского поставщика лекарств считается препарат метипред, используемый для лечения ревматоидного артрита.
По информации газеты, российский офис фармкомпании может закрыться до конца 2022 года.