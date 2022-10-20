Джакарта, , 09:11 — REGNUM Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что военно-морские флоты Индонезии и Франции готовы расширять сотрудничество, сообщает Kompas.

Патрульный корабль «Командан Биро» ВМС Франции Franck Dubey

«Военно-морской флот всегда будет готов расширить сотрудничество с ВМС Франции», — заявил Юдо Маргоно.

ВМС Индонезии надеется, что взаимодействие откроет возможности для обмена опытом и знаниями в области военных операций. В частности, операции с точки зрения морского наблюдения и обнаружения, как на надводных кораблях, так и на подводных судах.

Кроме того, военно-морской флот Индонезии намерен инициировать сотрудничество в области геодезии и гидрографии между двумя флотами.

В ходе встречи стороны также обсудили стремление ВМС Франции повысить роль в поддержании безопасности и стабильности в Тихоокеанском регионе посредством сотрудничества с военно-морскими силами стран региона, включая сотрудничество с военно-морским флотом.

Кроме того, серию совместных учений с оперативной группой флота ВМС Франции планировалось провести в марте 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия продолжит обеспечивать военную подготовку армии Индонезии, а также будет и дальше участвовать в совместных учениях с индонезийскими силами.

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