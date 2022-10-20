Ейск, Краснодарский край, , 09:09 — REGNUM В Ейске получено заключение экспертов относительно восстановления пострадавшего дома. Об этом 20 октября в своем телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

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Так, согласно результатам обследования, полностью разберут третий подъезд пострадавшего дома, второй и третий подъезд — частично. Общая площадь восстановления превысит 7 тыс. кв. метров.

«На объект уже зашли проектировщики. Им потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства. Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года», — уточнил губернатор Краснодарского края.

На время восстановления жилья люди будут находиться в пунктах временного проживания.