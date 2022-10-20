Вашингтон, 20 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В случае победы на предстоящих выборах в американский Конгресс представителей Республиканской партии, киевский режим рискует остаться без финансирования со стороны США. Об этом 20 октября сообщает издание Axios со ссылкой на заявления членов названной партии.

AraWm Отказ

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живёте в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и [наркотики], [киевский режим] — это самое последнее, о чём вы думаете», — заявил член палаты представителей от штата Северная Дакота Келли Армстронг.

Кроме того, он указал, что такое изменение политики американских властей произойдёт на фоне изменившегося мнения избирателей в США.

«Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать [киевскому режиму] карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — поддержал его ещё один представитель республиканцев Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News.

Помимо этого, член палаты представителей от штата Техас Майкл Маккол подчеркнул, что Республиканская партия страны в вопросе о поддержке Киева желает «видеть больше подотчетности и надзора».

При этом напоминается, что в мае 2022 года 40 республиканцев проголосовали против предоставления киевскому режиму помощи от США в размере $40 млрд, и теперь их число может значительным образом вырасти в случае победы этой партии на выборах.

Отметим, промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2022 года и по их итогам будут сформированы новый состав палаты представителей и треть сената.