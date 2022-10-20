Барнаул, 20 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 20 октября известило о вынесении приговора жительнице Барнаула, обвиненной в создании финансовой пирамиды.

kloxklox com Неустойчивая пирамида

Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2020 год Бердникова путем обмана входила в доверие граждан, представляясь риелтором. Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан. Злоумышленница подыскивала лиц из числа своих друзей и знакомых, убеждая заключать в банках кредитные договоры с последующей передачей денег в её распоряжение.

После получения денежных средств для придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, а также для демонстрации исполнения взятых на себя обязательств, Бердникова выплачивала в течение непродолжительного времени проценты за пользование заемными средствами.

Также с целью поддержания репутации благонадежного и платежеспособного гражданина женщина направляла похищенное на возмещение своих долговых обязательств перед другими гражданами, передавшими ей денежные средства, а также на оплату полученных ими кредитов, и тем самым обеспечивала в дальнейшем возможность привлекать иных лиц в целях завладения их денежными средствами. За указанный период времени от мошеннических действий осужденной пострадало 154 человека, а сумма похищенных средств составила более 188 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия Бердникова вину в содеянном не признала, утверждая, что занималась легальной деятельностью по привлечению инвестиций для покупки недвижимости совместно с неким жителем соседнего региона. Однако следователем СК достоверно установлено, что утверждения гражданки — это лишь попытка избежать уголовной ответственности, а партнер — выдуманный ею персонаж. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу: допрошено более 500 человек, как потерпевших, так и свидетелей, проанализирована преступная деятельность за 4 года. Обвинительное заключение составило более 700 листов, а количество томов уголовного дела — 68.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил Екатерине Бердниковой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года алтайские правоохранители известили об окончании расследования уголовного дела о хищении денежных средств 514 граждан под видом участия в инвестиционной деятельности. Следствие установило, что в 2014–2017 годах супруги привлекали денежные средства жителей различных регионов России под видом приобретения на торгах дефолтного недвижимого имущества и участия в инвестиционной деятельности.

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