Казань, 20 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Ak-bars.ru Игроки «Ак Барс»

В составе «Ак Барса» шайбы забросили нападающий Александр Бурмистров и защитники Никита Евсеев и Кристиан Хенкель. У «Металлурга» отличились форварды Брендан Лайпсик и Николай Голдобин.

«Ак Барс» прервал серию из шести поражений подряд.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции, на счету команды 22 очка. «Металлург» идёт на первом месте в Восточной конференции с 29 очками.

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