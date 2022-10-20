Кызыл, , 09:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом ввёл военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам зампреда Госдумы Шолбана Кара-оола («Единая Россия»), решение принято не вдруг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новые регионы на карте России по итогам референдума. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Законом прописано основание для введения военного положения. Это агрессия против России, то есть применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости», — напомнил он.

Депутат напомнил, что новые регионы России, а также Белгородская и Брянская области подвергаются обстрелам. ВСУ также пытаются прибегнуть к запрещённым методам, поэтому расширенные полномочия руководителей субъектов позволят максимально оперативно реагировать на угрозы.

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