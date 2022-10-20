Кызыл, 20 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом ввёл военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам зампреда Госдумы Шолбана Кара-оола («Единая Россия»), решение принято не вдруг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

«Законом прописано основание для введения военного положения. Это агрессия против России, то есть применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости», — напомнил он.

Депутат напомнил, что новые регионы России, а также Белгородская и Брянская области подвергаются обстрелам. ВСУ также пытаются прибегнуть к запрещённым методам, поэтому расширенные полномочия руководителей субъектов позволят максимально оперативно реагировать на угрозы.

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