Оренбург, 20 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области от гриппа привито 27% населения, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано более 512 тыс. человек. Среди них 182 тыс. — это дети. За счёт дополнительных источников финансирования привито 6,6 тыс. человек.

Напомним, в регионе идёт на спад заболеваемость ОРВИ. Снижение наблюдается как среди взрослых, так и среди детского населения.