Женева, Швейцария, , 09:05 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «окно для предотвращения геноцида» в его родном штате Тыграй на севере Эфиопии «сильно сужается», передает телеканал Al Jazeera.

Тедрос Аданом Гебрейесус

Глава ВОЗ утверждает, что конфликтующие стороны используют продовольствие и сферу здравоохранения в качестве оружия войны в Тыграе, который в значительной степени отрезан от внешнего мира. Он добавил, что 6 млн жителей региона фактически находятся в осаде с 2020 года — момента, когда вспыхнул конфликт.

С 2005 по 2016 годы Гебрейесус занимал посты министра здравоохранения и министра иностранных дел Эфиопии. С начала боев в Тыграе он регулярно критикует центральные эфиопские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября правительство Эфиопии объявило, что вооруженные силы страны отвоевали три города у тыргайских повстанцев.

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