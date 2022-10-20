Благовещенск, , 09:23 — REGNUM В Амурской области три медицинских работника поставили на поток подделку сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса. Благовещенский городской суд вынес им приговор за эти незаконные действия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе инстанции.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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Одна из врачей изготавливала подложные документы, двое помогали ей. Организовавшая выдачу недействительных сертификатов женщина работала терапевтом в поликлинике Благовещенска. Она платила своим знакомым медработникам за поиск «клиентов», нуждавшихся в поддельных документах. «Заработок» врачи делили на троих.

Менее, чем за полгода, сотрудницы больниц выдали более 180 фиктивных справок, подтверждавших прохождение вакцинации от COVID-19. Организатора преступной схемы приговорили к четырём месяцам ограничения свободы, её помощниц — к трём месяцам. Уголовное дело было возбуждено по статье 327 УК РФ (Подделка документов»).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года правоохранители обнаружили, что непривитых людей вносила в реестр граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, сотрудница одного из медицинских центров Амурской области.