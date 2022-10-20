Буйнакск, Дагестан, , 09:03 — REGNUM В Дагестане задержали находившегося в розыске мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. В течение месяца после совершения преступления он скрывался от правоохранителей, пока не было установлено его местонахождение.

Охотничье ружье © ИА REGNUM

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитете по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года 37-летний житель города Буйнакска, поссорившись со своей 40-летней сестрой, выстрелил в нее несколько раз, а потом кинулся с ножом на 46-летнего соседа, оказавшегося в этот момент рядом.

«Пострадавший мужчина и сестра подозреваемого с ранениями в область шеи и грудной клетки были доставлены в медучреждение. В последствии оба пострадавших скончались», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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