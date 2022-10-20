Душанбе, 20 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Таджикистане в рамках учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2022» начались маневры по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Об этом 20 октября сообщили в объединенном пресс-центре ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

«В рамках совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2022» в Таджикистане на полигоне Харбмайдон КСБР ЦАР приступили к выполнению задач очередного этапа», — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что в ходе маневров отрабатываются вопросы управления подразделениями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований и специальные действия по восстановлению положения по государственной границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Таджикистане началась активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022».

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