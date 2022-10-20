Гвадалахара, Мексика, 20 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Бельгии Элисе Мертенс во втором круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча продлилась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 0:6, 7:5.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анна Калинская

Калинская три раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, девять ошибки на подаче и 4 из 10 брейков.

В третьем круге турнира Калинская сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Читайте также: Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира в Гвадалахаре