Омск, , 09:00 — REGNUM В Омске организована проверка по факту задержания мужчины по подозрению в развратных действия в отношении девятилетней девочки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Девочка (сс) Jordan McDonald

Предварительно установлено, что к гулявшему в районе торгового центра «Ермак» ребёнку подошёл незнакомец и начал совершать развратные действия.

«Сотрудники полиции задержали и установили личность гражданина — им оказался 41-летний житель Амурского посёлка, ранее неоднократно судимый за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера», — отметили в ведомстве.

После задержания мужчина не смог объяснить свои действия, рассказав, что был пьян. По факту происшествия начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омске к длительному сроку лишения свободы за изнасилование своей падчерицы был осуждён местный житель. В момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

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