Южно-Сахалинск, 20 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. На Сахалине по просьбе Курильской организации Союза женщин России были приобретены защитные пояса с текстом 90-го псалма «Живый в помощи вышняго», сообщил телеграм-канал «Новости Итурупа».

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«С текстом этого православного песнопения на груди воевали ещё наши деды в Великую Отечественную», — пояснила председатель Собрания Курильского городского округа Татьяна Белоусова.

Всего жители Курильского района собрали для помощи участникам спецоперации почти 500 тыс. рублей. На эти средства были закуплены дорогостоящие и дефицитные лекарства, средства личной гигиены. По просьбам самих военнослужащих приобрели приборы ночного видения, дизель генератор, масла и другие технические средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 20 октября во исполнение указов президента РФ Владимира Путина начал работу оперативный штаб, возглавил его губернатор Михаил Дегтярёв.